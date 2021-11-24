В Совфеде оценили заявление Климкина об "адских санкциях" против России

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россию ждут "адские санкции", если она нападёт на Украину.

"Он фантазирует. Он там говорит: SWIFT отключить, запретить чуть ли не поставки нефти. Это всё его домыслы. Внешнеполитические победы у России были? Были. Это все признают и оппоненты России. Куража на самом деле нет никакого. Есть обеспокоенность за ситуацию в мире. Она очень неспокойна из-за действий США, ЕС и ряда англосаксонских стран", — сказал Цеков.

По его словам, Украина создаёт проблемы, а "Россия действует как страна-защитник".

"Они мечтают о том, что США воздействуют на Россию и позволят им что? Разгромить Донбасс? Не позволят. Они это прекрасно понимают. Втянуть Украину в НАТО? Тоже. Это так называемая красная черта. Климкин должен стать политиком-реалистом", — отметил собеседник издания.

Цеков добавил, что власти Украины "перечеркнули всё то, что делалось веками до них братскими народами — украинским и русским".

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад ввести "адские санкции", если Россия начнет боевые действия против Киева. В частности, он предложил отключить РФ от SWIFT и ограничить ей импорт нефти. По его словам, президент России Владимир Путин "поймал кураж" после нескольких внешнеполитических побед, а потому может организовать "масштабные провокации" против Украины.

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