Экс-глава МИД Украины Климкин пригрозил России "адскими" санкциями

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал, чтобы западные политики незамедлительно ввели "адские" санкции против РФ в случае вооружённого нападения на Киев.

По его словам, российский лидер Владимир Путин "поймал кураж" и собирается начать "масштабные провокации" в отношении Украины. Он подчеркнул, что в этих условиях США и ЕС опережают ситуацию и уже готовят новые запреты в отношении Кремля.

"Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают", — отметил бывший глава дипломатического ведомства в статье для издания "Обозреватель".

Климкин также добавил, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, чтобы в случае необходимости защитить страну от агрессивных действий России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин никому не угрожает и не готовит вторжение на украинские земли.

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