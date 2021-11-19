Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию на Украине, подчеркнув опасность эскалации напряженности на юго-востоке страны.

"С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, Лавров призвал Чавушоглу подойти серьёзно к вопросу озабоченности РФ в отношении военно-технического сотрудничества Украины и Турции.

Ранее лидер националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира. На карте в "тюркский мир" включена едва ли не половина территории России. А точнее сказать, почти 20 субъектов Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.