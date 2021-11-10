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Bild: Шольц не будет выстраивать с Москвой "особые отношения"

Политика

Олаф Шольц, который может стать следующим канцлером Германии, заявил, что не собирается выстраивать "особые отношения" с Москвой, передаёт Bild.

Bild: Шольц не будет выстраивать с Москвой "особые отношения"

В отличие от социал-демократа Герхарда Шрёдера, занимавшего пост канцлера с 1998 по 2005 год, Шольц не имеет ни одного "правдоподобного" сценария по отношениям с властями РФ и Евросоюзом.

При этом, как сообщает таблоид, политик планирует следовать принципу так называемой "деревенской дискотеки", который подразумевает, что "танцевать" нужно лишь с теми, кто "находится в зале".

  • Это значит, что Шольц рассчитывает на продуктивный диалог с государствами, желающими обмениваться объективными сведениями ради общего блага.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с лидерских позиций христианских демократов. Шольц надеется, что новое правительство страны будет сформировано к 25 декабря.

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