Читатели WSJ о "провале" внешней политики США: "Путин съест Байдена на обед"

Джо Байден "провалил" внешнюю политику США, единственный способ исправить ситуацию — наладить отношения с РФ, заявили читатели The Wall Street Journal.

При этом подписчики издания добавили, что подрыв отношений между Россией и Евросоюзом опасен для США.

"Штатам нужна сильная экономика ЕС, а для этого необходимы крепкие связи с РФ", — подчеркнул один из пользователей.

Многие американцы раскритиковали требования ряда сенаторов ввести санкции против "Северного потока-2" и предпринять шаги для "сдерживания агрессии" России на Украине. По их мнению, руководству США следует пересмотреть соглашения с украинскими властями, перестать отправлять стране оружие и угрожать РФ новыми запретами.

"Санкции никак не помогают. Байден слаб и сбит с толку, он совершенно не разбирается во внешней и оборонной политике", — убеждён читатель WSJ.

Ранее сенатор Том Коттон назвал Россию "испытанием" для внешней политики президента США, однако пользователи не согласились с таким заявлением.

"Следующее испытание? Да Путин съест Байдена на обед", — считает комментатор.

При этом некоторые читатели подчеркнули, что доверяют президенту РФ больше, чем Байдену.

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