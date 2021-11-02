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В Совфеде предложили ответить на новые санкции Киева "блокадой" Украины

Политика

России стоит ввести жёсткую блокаду Украины в ответ новые антироссийские санкции с её стороны, заявил первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя Pravda.Ru введённые в действие Киевом ограничительные меры.

В Совфеде предложили ответить на новые санкции Киева "блокадой" Украины

"Думаю, что надо ввести против Украины не просто ответные санкции, а жёсткую блокаду — прекратить любые торгово-экономические отношения. Несмотря на то, что это наш дружественный народ, но если мы сейчас это не сделаем, народу будет ещё тяжелее", — подчеркнул сенатор.

Джабаров также предложил ввести в отношении Украины такие санкции, которые затронут все торгово-экономические связи с этой страной.

"Надо ввести санкции экономические не по физическим лицам, а вообще по всем торгово-экономическим связям с Украиной. Потому что иначе вот этот беспредел из Киева будет продолжаться непрерывно", — заявил он.

По его словам, Киев требует от Москвы сохранения транзита российского газа через свою территорию, параллельно пытаясь "шельмовать Россию на любой международной площадке".

"Думаю, что терпению нашего народа пришёл конец. Поэтому любые резкие ответные меры с нашей стороны, со стороны нашего руководства будут нашим народом, мне кажется, поддержаны", — сказал Джабаров.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие новые антироссийские санкции, под которые попали попадают около 140 физлиц и 50 организаций.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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