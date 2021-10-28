Михаил Хазин: Путин уйдет в отставку после восстановления Великой Империи

Политолог и экономист Михаил Хазин считает, что президент России Владимир Путин покинет свой пост только после того, как восстановит Великую Империю. Правда, Хазин не сказал, какие территории будут включены в состав этой Империи.

"Механизм может быть в старом формате, но с новыми правилами и новыми действующими лицами. И после этого Путин может уходить, потому что он восстановит Великую Империю. Другой вопрос, кто будет входить в Империю, и как она будет управляться. Но, думаю, этим будут заниматься уже следующие лидеры", — заявил Михаил Хазин в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT.

По его словам, между Россией и США были достигнуты договорённости, которые должны быть реализованы. "Механизм реализации называется "новая Ялта". И формирование такого механизма мы увидим в 2022 и 2023 годах", — отметил он.

Михаил Хазин известен тем, что жестко критикует "либералов" в правительстве и Центробанке. Например, на днях в эфире радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ приводит к снижению покупательной способности россиян.

По словам экономиста, после повышения Центробанком ставки рефинансирования повышаются и издержки для экономики в целом. Хазин отметил, что в результате страдают и обычные граждане, и предприниматели.

Импортные товары дорожают, поскольку растёт курс доллара. В результате продолжающейся инфляции сбережения россиян "обнуляются". По мнению Михаила Хазина, в результате граждане могут потерять свои накопления.