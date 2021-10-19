Песков ответил Эрдогану о "горстке" победителей во Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьбу человечества не должна решать "горстка стран", которые победили во Второй мировой войне.

"Что касается России, то она была, есть и остаётся приверженным членом организации, Совета безопасности и сохраняет свою приверженность и верность уставу Организации Объединённых Наций", — сказал Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества находится в руках "горстки стран" — победителей во Второй мировой войне. Однако с тех пор мир существенно изменился, преобразования коснулись дипломатии, торговли, международных отношений, однако архитектура глобальной безопасности оставалась прежней, отметил он. По словам президента Турции, "мир больше пяти" (он имел в виду постоянных членов Совбеза ООН — Великобританию, США, Китай, Россию и Францию).

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