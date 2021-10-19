Возле офиса Зеленского в Киеве проходит митинг ветеранов-афганцев

В Киеве участники нескольких ветеранских организаций, в том числе Союза ветеранов Афганистана, собрались на митинг в защиту своих прав у офиса президента страны Владимира Зеленского.

По информации РИА Новости, к зданию пришли около тысячи ветеранов-афганцев. Они обратились к главе государства с требованием прекратить рассмотрение в Верховной раде нескольких законопроектов. По их мнению, новые инициативы ограничивают социальную защиту граждан, которые принимали участие в боевых действиях.

Члены ветеранских организаций просят пересмотреть систему государственного медицинского страхования, а также предоставить им жильё.

Ещё одно требование митингующих — уволить руководителей министерств социальной политики, здравоохранения, культуры. Они считают, что такие изменения должны улучшить жизнь граждан Украины.

Ветераны принесли с собой флаги своих организаций и национальные флаги. При этом политическая символика на акции отсутствует.

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