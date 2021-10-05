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"Театр абсурда": в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Саакашвили

Политика

В Кремле отреагировали на письмо Михаила Саакашвили, адресованное украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором он назвал себя "личным узником Путина".

"Театр абсурда": в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Саакашвили

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вся ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Саакашвили, является "театром абсурда", передаёт РИА Новости.

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда", — отметил официальный представитель Кремля.

В своём письме экс-президент Грузии также сообщил, что "глубоко тронут" поддержкой со стороны Зеленского, который пообещал ему помочь выбраться из тюрьмы. Дмитрий Песков не стал оценивать эти слова Саакашвили. В Кремле считают, что во всём должны разобраться следователи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Его сразу же отправили в тюрьму, поскольку он имел заочную судимость по уголовным делам.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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