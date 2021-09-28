Талибы* хотят ввести конституцию времён последнего афганского короля

Власти Талибана* намерены применять на территории Афганистана конституцию, созданную во времена, когда страной управлял последний король Захир-шах.

По словам исполняющего обязанности руководителя афганского Минюста Абдулы Хакима Шариа, этот документ планируется ввести уже в ближайшее время, передаёт РИА Новости.

При этом талибы не обосновали, почему решили использовать именно его для поддержания правового порядка.

Ранее представители Талибана заявляли, что планируют создать специальную комиссию, которая займётся разработкой новой конституции страны. Однако её сформируют лишь в 2022 году. Сейчас ситуация с законодательной базой остаётся напряжённой.

И.о главы Минюста считает, что многие положения конституции, используемой при короле Захир-шахе, потеряли свою актуальность. По его мнению, талибы исключат из неё лишь те правила, которые противоречат шариату.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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