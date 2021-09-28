Власти Талибана* намерены применять на территории Афганистана конституцию, созданную во времена, когда страной управлял последний король Захир-шах.
По словам исполняющего обязанности руководителя афганского Минюста Абдулы Хакима Шариа, этот документ планируется ввести уже в ближайшее время, передаёт РИА Новости.
Ранее представители Талибана заявляли, что планируют создать специальную комиссию, которая займётся разработкой новой конституции страны. Однако её сформируют лишь в 2022 году. Сейчас ситуация с законодательной базой остаётся напряжённой.
И.о главы Минюста считает, что многие положения конституции, используемой при короле Захир-шахе, потеряли свою актуальность. По его мнению, талибы исключат из неё лишь те правила, которые противоречат шариату.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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