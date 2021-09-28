EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вероятность запрета в РФ некоторых соцсетей допустил Медведев
Захарова о сравнении журналистов "Дождя"* с тупыми овцами: "На контрасте"
ФСБ произвела аресты в 18 регионов России за подпольное изготовление оружия
Вера Брежнева показала, как выглядела в пятнадцать лет
Психолог объяснила, с чем связан феномен "яжматеринства"
Борис Джонсон задействовал войска на фоне топливного кризиса в Британии
Есть злой умысел: Климов предположил, почему "Спутник V" не сертифицируют в ЕС
Эксперт высказался о казнях и ортодоксальной политике талибов*
Чем родителям школьников не угодил милейший парень Моргенштерн

Талибы* хотят ввести конституцию времён последнего афганского короля

Политика

Власти Талибана* намерены применять на территории Афганистана конституцию, созданную во времена, когда страной управлял последний король Захир-шах.

Талибы* хотят ввести конституцию времён последнего афганского короля

По словам исполняющего обязанности руководителя афганского Минюста Абдулы Хакима Шариа, этот документ планируется ввести уже в ближайшее время, передаёт РИА Новости. 

  • При этом талибы не обосновали, почему решили использовать именно его для поддержания правового порядка.

Ранее представители Талибана заявляли, что планируют создать специальную комиссию, которая займётся разработкой новой конституции страны. Однако её сформируют лишь в 2022 году. Сейчас ситуация с законодательной базой остаётся напряжённой.

И.о главы Минюста считает, что многие положения конституции, используемой при короле Захир-шахе, потеряли свою актуальность. По его мнению, талибы исключат из неё лишь те правила, которые противоречат шариату.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как долго будет существовать Талибан*?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Венгрия вызвала посла Украины из-за действий Киева против сделки с РФ по газу
Лукашенко назвал сроки принятия новой конституции
Талибы* хотят ввести конституцию времён последнего афганского короля
Вероятность запрета в РФ некоторых соцсетей допустил Медведев
Захарова о сравнении журналистов "Дождя"* с тупыми овцами: "На контрасте"
ФСБ произвела аресты в 18 регионов России за подпольное изготовление оружия
Дмитрий Медведев: нужно расследовать вмешательство США в российские выборы
Вера Брежнева показала, как выглядела в пятнадцать лет
Психолог объяснила, с чем связан феномен "яжматеринства"
Глава Европарламента: на выборах в Германии подняли "реальные проблемы людей"
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова Ирина Шлионская Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников