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Зюганов пообещал высказать Путину всё, что думает о выборах

Политика

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что лично выскажет президенту России Владимиру Путину все, что думает о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). И не только об этом.

Зюганов пообещал высказать Путину всё, что думает о выборах

Произойти это должно во время встречи главы государства с представителями партий, прошедших в Госдуму.

Претензии у Геннадия Андреевича есть не только к ДЭГ, но и к трёхдневному голосованию. "Трёхдневная система голосования это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества. Дистант уничтожает политическую систему страны. В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", — цитирует Зюганова РИА "Новости".

По словам лидера КПРФ, отдельного разговора заслуживает система дистанционного электронного голосования в российской столице. По его словам, у коммунистов в Москве "украли семь мандатов".

"Ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от "Единой России". Мы бьемся за каждого, отбиваемся", — заявил Зюганов.

В КПРФ, напомним, заявили, что не собираются признавать результаты дистанционного голосования. Руководитель московского горкома компартии Валерий Рашкин сообщил, что до тех пор, пока не будут отменены результаты ДЭГ, коммунисты будут устраивать акции протеста.

Речь, правда, идет в основном только о Москве. Хотя дистанционное голосование проходило еще в шести российских регионах.

Дело в том, что Москва проводила выборы на собственной платформе, опробованной ранее на трех кампаниях, а шесть регионов голосовали на федеральной платформе. Кроме того, в порядке ДЭГ для Москвы были предусмотрены некоторые отличия: в частности, опция отложенного голосования, позволяющая избирателю в течение суток изменить свой выбор (засчитывался последний голос).

При этом, надо отметить, коммунисты агитировали своих сторонников приходить на избирательные участки только 19 сентября и не принимать участия в дистанционном электронном голосовании.

Напомним, КПРФ получила в восьмом созыве Госдумы 57 мандатов. Из них 48 получены на выборах по партийному списку и девять — в одномандатных округах.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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