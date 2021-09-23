Шойгу и Лавров не планируют переходить в Госдуму, но точку в деле поставит Путин

Глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва сообщили, что не намерены переходить в Государственную думу.

Лишь один кандидат, скорее всего, возьмёт депутатский мандат — детский омбудсмен Анна Кузнецова. В ближайшее время президент России Владимир Путин встретится со всеми кандидатами из пятёрки списка "Единой России".

По предварительным данным, это произойдёт в понедельник, 27 сентября. Как сообщает РБК, ожидается, что именно лидер государства поставит точку относительно дальнейших мест работы кандидатов. Кроме того, отказ глав Минобороны и МИДа от мандатов изданию подтвердил федеральный чиновник.

Отметим, что кандидат может отказаться от депутатского мандата после оглашения итогов голосования.

Это необходимо сделать в течение 5 дней с момента выдачи извещения об избрании. Все документы направляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

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