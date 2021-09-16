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Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"

Политика

Во вторник международная телекомпания Аль-Джазира назвала самым вероятным кандидатом в преемники Владимира Путина на президентском посту министра обороны Сергея Шойгу.

Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"

Напомним, по версии ТК, главный аргумент "за" Сергея Кужугетовича, то, что его привыкли воспринимать как человека, способного справиться с любой задачей, будь то преобразование МЧС в высокоэффективную милитаризованную структуру, спасение Сирии или "бескровное" возвращение Крыма.

С мнением аналитиков Аль-Джазиры категорически не согласны в России. В беседе с корреспондентом Pravda. Ru политэксперт Иосиф Дискин предложил задаться вопросом: сколько лет Сергею Кужугетовичу?

— Сейчас ему 66. Будет ли наш разумный и ответственный президент ставить преемником человека, вокруг возраста, здоровья и перспектив длительности которого на посту главы государства будут вестись различные спекуляции?

Вы вспомните, что сказал президент перед принятием поправок к Конституции. Для чего он согласился на обнуление сроков?

Чтобы в оставшееся до 2024 года люди не искали глазами преемника.

Зачем же нужно, чтобы с первого дня пребывания на посту президента все начали искать глазами преемника Сергея Кужугетовича Шойгу в силу просто физических обстоятельств? Да, он вполне здоровый спортивный человек. Но, как мы помним из "Мастера и Маргариты", "неважно, что человек смертен, важно, что он внезапно смертен".

— Кого в России считают наиболее реальным кандидатом?

— Возьмите в руки Конституцию. В Конституции прямо написано, что исполняющим обязанности становится премьер-министр. ЦИК обязан в течение полугода провести выборы президента. Все просто. 

Точка. Президент не назовет преемником кого-то, кто не является премьер-министром, дабы не создавать дестабилизирующего фактора. Ведь для Путина вопрос стабилизации, политической стабильности является высшим приоритетом.

  • Пока Мишустин является премьером, в соответствии с Конституцией он становится преемником. Если президент вдруг решит поменять свою позицию, то он для этого поменяет премьера. Это во-первых.
  • Во-вторых, даст ему, по крайней мере, пару лет для того, чтобы он показал, что он может и умеет.

Сегодня у нас 2021 год. Пару лет — это чего у нас получается? 2023-й. В 2024-ом — выборы.

Если в течение 6-8 месяцев Мишустин остается на посту премьера, то, соответственно, сделайте вывод.

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«Преемник Путина»: В чем главная миссия Мишустина?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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