В канун думских выборов в России мировую общественность занимают не только они: аналитики и СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?
Как отмечает международная телекомпания, интерес этот возник не просто так: возраст российского лидера приближается к 70 годам.
"Несмотря на то что Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, в настоящее время он отбывает свой "нулевой” срок в соответствии с поправками в Конституцию страны, одна из которых "аннулировала” три его предыдущих президентства и нынешнее, — напоминает "Аль-Джазира". — Путин всё ещё обдумывает идею "первого” — или технически пятого — срока. Несмотря на то что 7 октября ему исполнится 69 лет, российский президент находится в прекрасной форме: трезвенник, любитель спорта на открытом воздухе, который занимается дзюдо, плавает — иногда с дельфинами — и ездит на лошадях, иногда лихо и без рубашки.
Но многие задаются вопросом, кто станет его преемником и когда. Прокремлевские наблюдатели отказываются даже назвать его потенциальных преемников из числа нынешних членов кабинета министров".
Глава Центра политической информации (аналитический центр в Москве) Алексей Мухин в интервью телекомпании заявил, что "список потенциальных преемников Кремля будет обнародован после отставки Путина или его смерти".
"Дело не в Путине, а в людях, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить список этих имен до часа X”, — сказал он "Аль-Джазире".
Впрочем, журналисты ТК признают, что искать кандидата в президенты надо точно не в российской Госдуме:
"… лидеры трёх партий, которые считаются "системной оппозицией” и должны создавать иллюзию политического плюрализма, являются пожилыми и политически беззубыми:
- коммунист Геннадий Зюганов, принимавший участие во всех президентских кампаниях с 1996 года, как известно, нехаризматичен — и ему 77 лет;
- 75-летний Владимир Жириновский - ультранационалист, чей диковинный популизм и эксцентричность на протяжении десятилетий напоминали эксцентричность бывшего президента США Дональда Трампа, широко рассматривается как политический клоун;
- самую малочисленную партию "системной оппозиции”, "Справедливая Россия", возглавляет 69-летний Сергей Миронов, бывший геолог, который дважды баллотировался в президенты, обещая национализировать нефтяную промышленность и приравнять коррупцию к государственной измене — оба раза он приходил последним", — говорится в материале издания.
"Некоторые наблюдатели сделали ставку на министра обороны Сергея Шойгу, старейшего члена кабинета министров России и второго по популярности политика после Путина", — сообщает "Аль-Джазира", отмечая, что "Шойгу-человек поразительных парадоксов".
В материале делается акцент на то, что на родине Сергея Кужугетовича его считают "реинкарнацией Субедея — монгольского генерала, армия которого опустошила то, что сейчас является Россией и Украиной восемь веков назад".
"У него серьёзные шансы, на данный момент намного выше, чем у кого-либо другого”, — сказал "Аль-Джазире" Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета в Германии.
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