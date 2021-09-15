"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

В канун думских выборов в России мировую общественность занимают не только они: аналитики и СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

Как отмечает международная телекомпания, интерес этот возник не просто так: возраст российского лидера приближается к 70 годам.

"Несмотря на то что Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, в настоящее время он отбывает свой "нулевой” срок в соответствии с поправками в Конституцию страны, одна из которых "аннулировала” три его предыдущих президентства и нынешнее, — напоминает "Аль-Джазира". — Путин всё ещё обдумывает идею "первого” — или технически пятого — срока. Несмотря на то что 7 октября ему исполнится 69 лет, российский президент находится в прекрасной форме: трезвенник, любитель спорта на открытом воздухе, который занимается дзюдо, плавает — иногда с дельфинами — и ездит на лошадях, иногда лихо и без рубашки. Но многие задаются вопросом, кто станет его преемником и когда. Прокремлевские наблюдатели отказываются даже назвать его потенциальных преемников из числа нынешних членов кабинета министров".

Глава Центра политической информации (аналитический центр в Москве) Алексей Мухин в интервью телекомпании заявил, что "список потенциальных преемников Кремля будет обнародован после отставки Путина или его смерти".

"Дело не в Путине, а в людях, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить список этих имен до часа X”, — сказал он "Аль-Джазире".

Точно не в российской Госдуме

Впрочем, журналисты ТК признают, что искать кандидата в президенты надо точно не в российской Госдуме:

"… лидеры трёх партий, которые считаются "системной оппозицией” и должны создавать иллюзию политического плюрализма, являются пожилыми и политически беззубыми: коммунист Геннадий Зюганов , принимавший участие во всех президентских кампаниях с 1996 года, как известно, нехаризматичен — и ему 77 лет;

, принимавший участие во всех президентских кампаниях с 1996 года, как известно, нехаризматичен — и ему 77 лет; 75-летний Владимир Жириновский - ультранационалист, чей диковинный популизм и эксцентричность на протяжении десятилетий напоминали эксцентричность бывшего президента США Дональда Трампа, широко рассматривается как политический клоун;

- ультранационалист, чей диковинный популизм и эксцентричность на протяжении десятилетий напоминали эксцентричность бывшего президента США Дональда Трампа, широко рассматривается как политический клоун; самую малочисленную партию "системной оппозиции”, "Справедливая Россия", возглавляет 69-летний Сергей Миронов, бывший геолог, который дважды баллотировался в президенты, обещая национализировать нефтяную промышленность и приравнять коррупцию к государственной измене — оба раза он приходил последним", — говорится в материале издания.

"Ястребиный буддист"

Владимир Путин и Сергей Шойгу

"Некоторые наблюдатели сделали ставку на министра обороны Сергея Шойгу, старейшего члена кабинета министров России и второго по популярности политика после Путина", — сообщает "Аль-Джазира", отмечая, что "Шойгу-человек поразительных парадоксов".

Почему именно Шойгу

В материале делается акцент на то, что на родине Сергея Кужугетовича его считают "реинкарнацией Субедея — монгольского генерала, армия которого опустошила то, что сейчас является Россией и Украиной восемь веков назад".

Аргументы "Аль-Джазиры"

Шойгу начал свою карьеру в начале 1990-х годов в качестве главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, превратив МЧС в высокоэффективную милитаризованную структуру.

Считавшийся либерал-демократом до того, как стать министром обороны в 2012 году, Шойгу "возглавил крупнейшие прорывы Кремля" — возвращение Крыма и спасение правительства президента Сирии Башара Асада.

В преддверии парламентских выборов 19 сентября Путин назначил его "лицом" правящей партии "Единая Россия".

66-летнего Шойгу часто показывают по телевизору на рыбалке и охоте с Путиным — "символическое помазание, которое, по мнению некоторых, делает его наиболее вероятным преемником".

"У него серьёзные шансы, на данный момент намного выше, чем у кого-либо другого”, — сказал "Аль-Джазире" Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета в Германии.

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