EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Фонд Гейтса предупредил о грядущих пандемических угрозах мировой экономике
Эксперт: Афганистан - не только политика, людям нечего есть
Россияне не видят проблемы в покупке поддельных сертификатов о вакцинации
Путин предложил считать свою самоизоляцию проверкой вакцины Sputnik V
Эксперт рассказал, почему в России не принято ходить к психологам
Что делать с "нежданчиком" от мошенников - кредитом, который вы не брали
Исследование: раннее лечение природными средствами побеждает COVID
Чёртова дюжина: Apple презентовала iPhone 13

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мир

В канун думских выборов в России мировую общественность занимают не только они: аналитики и СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Как отмечает международная телекомпания, интерес этот возник не просто так: возраст российского лидера приближается к 70 годам.

"Несмотря на то что Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, в настоящее время он отбывает свой "нулевой” срок  в соответствии с поправками в Конституцию страны, одна из которых "аннулировала” три его предыдущих президентства и нынешнее, — напоминает "Аль-Джазира". — Путин всё ещё обдумывает идею "первого” — или технически пятого — срока. Несмотря на то что 7 октября ему исполнится 69 лет, российский президент находится в прекрасной форме: трезвенник, любитель спорта на открытом воздухе, который занимается дзюдо, плавает — иногда с дельфинами — и ездит на лошадях, иногда лихо и без рубашки.

Но многие задаются вопросом, кто станет его преемником и когда. Прокремлевские наблюдатели отказываются даже назвать его потенциальных преемников из числа нынешних членов кабинета министров".

Глава Центра политической информации (аналитический центр в Москве) Алексей Мухин в интервью телекомпании заявил, что "список потенциальных преемников Кремля будет обнародован после отставки Путина или его смерти".

"Дело не в Путине, а в людях, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить список этих имен до часа X”, — сказал он "Аль-Джазире".

Точно не в российской Госдуме

Впрочем, журналисты ТК признают, что искать кандидата в президенты надо точно не в российской Госдуме:

"… лидеры трёх партий, которые считаются "системной оппозицией” и должны создавать иллюзию политического плюрализма, являются пожилыми и политически беззубыми:

  • коммунист Геннадий Зюганов, принимавший участие во всех президентских кампаниях с 1996 года, как известно, нехаризматичен — и ему 77 лет;
  • 75-летний Владимир Жириновский - ультранационалист, чей диковинный популизм и эксцентричность на протяжении десятилетий напоминали эксцентричность бывшего президента США Дональда Трампа, широко рассматривается как политический клоун;
  • самую малочисленную партию "системной оппозиции”, "Справедливая Россия", возглавляет 69-летний Сергей Миронов, бывший геолог, который дважды баллотировался в президенты, обещая национализировать нефтяную промышленность и приравнять коррупцию к государственной измене — оба раза он приходил последним", — говорится в материале издания.

"Ястребиный буддист"

Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу

"Некоторые наблюдатели сделали ставку на министра обороны Сергея Шойгу, старейшего члена кабинета министров России и второго по популярности политика после Путина", — сообщает "Аль-Джазира", отмечая, что "Шойгу-человек поразительных парадоксов".

Почему именно Шойгу

В материале делается акцент на то, что на родине Сергея Кужугетовича его считают "реинкарнацией Субедея — монгольского генерала, армия которого опустошила то, что сейчас является Россией и Украиной восемь веков назад".

Аргументы "Аль-Джазиры"

  • Шойгу начал свою карьеру в начале 1990-х годов в качестве главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, превратив МЧС в высокоэффективную милитаризованную структуру.
  • Считавшийся либерал-демократом до того, как стать министром обороны в 2012 году, Шойгу "возглавил крупнейшие прорывы Кремля" — возвращение Крыма и спасение правительства президента Сирии Башара Асада.
  • В преддверии парламентских выборов 19 сентября Путин назначил его "лицом" правящей партии "Единая Россия".
  • 66-летнего Шойгу часто показывают по телевизору на рыбалке и охоте с Путиным — "символическое помазание, которое, по мнению некоторых, делает его наиболее вероятным преемником".

"У него серьёзные шансы, на данный момент намного выше, чем у кого-либо другого”, — сказал "Аль-Джазире" Николай Митрохин, научный сотрудник Бременского университета в Германии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в таежном лесу
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В России родился первый белый кит в неволе
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Фонд Гейтса предупредил о грядущих пандемических угрозах мировой экономике
Эксперт: Афганистан - не только политика, людям нечего есть
Россияне не видят проблемы в покупке поддельных сертификатов о вакцинации
Путин предложил считать свою самоизоляцию проверкой вакцины Sputnik V
Эксперт рассказал, почему в России не принято ходить к психологам
Что делать с "нежданчиком" от мошенников - кредитом, который вы не брали
За очередной "ковидный указ" Байдена вот-вот объявят "медицинским Гитлером"
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Ирина Гусакова США сделали из Восточной Европы троянского коня для России Ирина Гусакова Любовь Степушова Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича Любовь Степушова Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Новости спорта
Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным
ЕС призвали готовиться к непризнанию выборов в России. Почему этого не будет 
Политика. Новости и аналитика
ЕС призвали готовиться к непризнанию выборов в России. Почему этого не будет 
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников