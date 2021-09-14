Граница на замке: Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Власти Австрии не собираются принимать у себя в стране афганских беженцев. Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.

"Пока я у власти, мы не примем ни одного афганского беженца", — заявил Курц в интервью итальянской газете La Stampa.

По данным государственного лидера Австрии, за минувшие годы в страну прибыло более 44 тысяч жителей Афганистана. Таким образом, афганская община в Австрии занимает четвёртое место в мире по численности.

Как отметил Себастьян Курц, процесс включения афганцев в систему социальных, правовых и культурных отношениях очень сложен. Канцлер связывает трудную интеграцию с низким уровнем образования афганских беженцев, а также расхождениями в фундаментальных ценностях.

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