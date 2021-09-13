Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин не исключил вероятность ухода на карантин из-за коронавируса. Заявление прозвучало на встрече лидера страны с членами паралимпийской сборной.

По словам Путина, в его окружении многие заболевают коронавирусом. Он не исключил, что скоро ему придется отправиться на карантин, поскольку "много людей болеет вокруг".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидер страны выразился "образно", когда говорил о говоря о карантине.