Президент России Владимир Путин не исключил вероятность ухода на карантин из-за коронавируса. Заявление прозвучало на встрече лидера страны с членами паралимпийской сборной.
По словам Путина, в его окружении многие заболевают коронавирусом. Он не исключил, что скоро ему придется отправиться на карантин, поскольку "много людей болеет вокруг".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидер страны выразился "образно", когда говорил о говоря о карантине.
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