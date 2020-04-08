Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам во время совещания с губернаторами по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. После нескольких решений по материальной поддержке людей и бизнеса глава государства заявил, что Россия преодолеет угрозу пандемии.
"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", — заявил Путин.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 8 апреля в России:
За последние сутки зафиксировано 1 175 случаев заражения.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.