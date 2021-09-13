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В Совфеде оценили угрозу от запуска ракеты КНДР

Политика

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, запуск КНДР крылатой ракеты не несет угрозы.

"Вряд ли эти ракеты несут угрозу для нашей территории", — отметил Владимир Джабаров.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешных испытаниях КНДР крылатой ракеты большой дальности нового типа, назвав ее "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение", сообщает РИА Новости.

"Разработка новой ракеты заняла два года. Испытания ракеты, его двигателя, систем управления и контроля, проведены на выходных успешно", — сказано в сообщении.

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ДОЛЕТИТ ЛИ РАКЕТА ИЗ КНДР ДО ВАШИНГТОНА?
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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