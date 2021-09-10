В Госдуме назвали заявление главы Запорожья о нашествии русских медуз бредом

Глава администрации Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в срыве курортного сезона в регионе. При этом на самом деле причиной тому стало отсутствие финансовой возможности у самих украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По словам губернатора Запорожья, строительство Крымского моста вызвало нашествие медуз на побережье Азовского моря, что, в свою очередь, разогнало туристов.

"Заявление господина Старуха, как и большинство заявлений украинских чиновников, комментировать сложно, так как он несет галиматью. С тем же успехом можно сказать, что ледники Антарктиды тают из-за жителей Украины, потому что там любят вареную кукурузу, что способствует парниковому эффекту. Это бред", — цитирует ФАН слова депутата.

Как сообщил Александр Шерин, "нищета и разруха" на курортах Запорожского региона стали причиной отсутствия туристов, а не русские медузы.

"Провал курортного сезона связан со снижением покупательской способности у граждан Украины и плохим сервисом в Запорожье — нищетой и разрухой. Те, кто нашел деньги, по словам политика, поехали отдыхать в российский Крым", — сказано в сообщении.

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