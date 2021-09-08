МИД Финляндии: Россия создаёт угрозу безопасности

Согласно документу, в Министерстве иностранных дел Финляндии считают, что в то время, пока Китай работает над установлением "мирового порядка", Россия несёт серьёзную "угрозу безопасности".

Эксперты считают, что междержавное сотрудничество переживает "кризисные" времена. Напряжённые отношения между странами формируются на фоне торговых отношений и разных взглядов на ситуацию. Это не даёт достигнуть соглашений, в том числе и в отношении Крыма.

"Действия России, особенно незаконная аннексия Крыма, подрывают стабильность и доверие в сфере международной безопасности, при этом затрагиваются районы, прилегающие к Финляндии", - цитирует документ RT

Однако специалисты отмечают, что никаких "обострений" на границах государства не произошло.

Ранее Владимир Путин призвал страны Европы "к честному созидательному взаимодействию". По словам президента России, для этого есть много предпосылок и общих интересов. Лидер отметил, что сейчас "не время для прошлых обид".

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