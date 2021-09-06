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Мария Захарова рассказала, как из из россиян делают "не россиян"

Политика

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что работающие на иностранные посольства граждане подвергаются "мягкой и плавной вербовке". В качестве главной мотивации им предлагают гражданство или вид на жительство страны, на чью дипмиссию они работают.

Мария Захарова рассказала, как из из россиян делают "не россиян"

"Дело в том, что прием на работу часто увязывается с получением гражданства и вида на жительство. <…> Во многих посольствах, по большому счету, осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского – а той страны, чьё посольство нанимает его на работу", - поделилась Захарова в эфире "Соловьёв Live".

По словам представителя МИДа, в посольстве функции завербованных таким образом россиян выходят далеко за пределы посещения торжественных приёмов и выполнения каких-то незначительных поручений. Захарова отметила, что эти люди проделывают серьезную работу, за которую им, помимо обещания гражданства, платят немалые деньги.

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Автор: Максим Антипцев, Куратор: Олег Артюков
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