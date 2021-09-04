Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Алексей Навальный получал финансирование от иностранных посольств в России.

По словам Захаровой, десятки сотрудников иностранных посольств спонсировали проекты Навального.

Представитель МИД объяснила суть схемы финансирования. Зарубежные посольства принимали на работу российских граждан, платили им заработную плату, которая после отправлялась в структуры Навального.

Захарова отметила, что большинство средств прошло через посольства США и Германии. Также она рассказала, что Навального финансировали посольства Испании, Франции, Канады и других стран. Об этом представитель МИД написала в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что соратники Навального используют для сбора средств американский сервис электронных платежей Stripe.

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