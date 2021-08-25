Лавров объяснил отказ крымчанам в шенгенских визах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, поэтому не выдает им шенгенские визы.

Лавров недоумевает по поводу того, почему Евросоюз решил не выдавать крымчанам шенгенские визы. В нарушение международных конвенций ЕС наказывает жителей республики за их политические взгляды, за то, что они в ходе референдума проголосовали за возращение полуострова в состав России, отметил министр.

Если смотреть на ситуацию так, как западные страны, и считать присоединение Крыма аннексией, то тоже непонятно, почему ЕС наказывает крымчан, сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

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