Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

Защита Навального заявляла, что данный статус способен помешать УДО.

Мосгорсуд 17 августа отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу. Об этом изданию РИА Новости сообщила пресс-служба суда:

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката.

В конце июня такое же решение принял Преображенский суд Москвы. Из материалов суда следует, что Навальный два раза рассказывал о намерениях совершить побег. При этом сам заключенный объяснял свои слова шуткой. ФСИН заявляла, что данное решение не нарушает права Навального и никаким образом не ухудшает его положение.

Ранее Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к ИК №2 в Покрове, где блогер находится в заключении. На это решение также была подана апелляция.

Из-за статуса склонного к побегу сотрудники СИЗО и колонии усиливают слежку за заключенным и проверяют его в течение ночи. Защита Навального заявляла, что данный статус способен помешать его условно-досрочному освобождению.