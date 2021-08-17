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Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

Политика

Защита Навального заявляла, что данный статус способен помешать УДО.

Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд 17 августа отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу. Об этом изданию РИА Новости сообщила пресс-служба суда:

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката.

В конце июня такое же решение принял Преображенский суд Москвы. Из материалов суда следует, что Навальный два раза рассказывал о намерениях совершить побег. При этом сам заключенный объяснял свои слова шуткой. ФСИН заявляла, что данное решение не нарушает права Навального и никаким образом не ухудшает его положение.

Ранее Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к ИК №2 в Покрове, где блогер находится в заключении. На это решение также была подана апелляция.

Из-за статуса склонного к побегу сотрудники СИЗО и колонии усиливают слежку за заключенным и проверяют его в течение ночи. Защита Навального заявляла, что данный статус способен помешать его условно-досрочному освобождению.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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