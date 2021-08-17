Депутат Госдумы Парфёнов рассказал о партиях-спойлерах

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов сообщил о расцветающей технологии власти использовать спойлеры.

По мнению Парфёнова, спойлеры способны запутать избирателя и ввести его в заблуждение. В итоге происходит "растаскивание" голосов, которое не позволяет недовольным гражданам объединиться в решении главных социальных проблем.

Депутат также заявил, что деятельность спойлеров направлена против КПРФ. Он отметил, что в нынешней кампании существует несколько партий-спойлеров, допущенных к участию в выборах. Об этом чиновник рассказал "Свободной прессе".

В качестве примера Парфёнов привел партию "Коммунисты России". Депутат рассказал, что они имеют схожее название с КПРФ и выставляют однофамильцев.

"Именно спойлеры позволяют избежать концентрации сил на стороне главной оппозиционной партии. И в этом смысле они представляют большую полезность для власти", — заключил Парфенов.

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