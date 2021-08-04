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"Ярмо принуждения": Элла Памфилова высказалась об обязательном голосовании

Политика

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала обязательное голосование на выборах. По её мнению, для России это бесполезно и бесперспективно.

"Ярмо принуждения": Элла Памфилова высказалась об обязательном голосовании

В интервью Элла Памфилова объяснила свою позицию:

"У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение даёт прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения".

Также председатель ЦИК добавила, что ответственность за судьбу родины приходит со зрелостью общества. Тогда люди начинают понимать: от них зависит формирование системы управления.

Кроме того, Элла Памфилова отметила, что не стоит возвращать минимальный порог явки на выборах.

Обязательное голосование есть в таких странах, как:

  • Австралия,
  • Аргентина,
  • Бразилия,
  • Люксембург,
  • Северная Коря
  • и другие.

В Турции тоже есть обязательное голосование, но его не исполняют, потому что можно заплатить штраф 10 долларов и не ходить на выборы. В Ливане обязаны голосовать только мужчины.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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