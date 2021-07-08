"Всё хорошо, Даниил!": Путин поддержал волнующегося школьника

Российский президент Владимир Путин сумел поддержать и успокоить школьника, который проводил презентацию своего проекта. Президент отметил: стесняться не стоит.

"Большая перемена": что это такое?

Как оказалось, Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена". В рамках конкурса учащиеся школ и студенты СПО могут представить свои проекты и идеи в различных категориях: "история", "экология" и так далее.

В 2020 году в "Большой перемене" поучаствовали более миллиона учащихся. Бороться было и есть за что: в 2021 году планируется вручить 450 премий по миллиону рублей и 450 премий — по 200 тысяч, сообщается в группе конкурса "Вконтакте". Предусмотрены и другие призы.

"Цель конкурса — помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады", — указано на портале vsekonkursy.

"Все хорошо, Даниил!": как Путин поддержал выступающего

Поддержка понадобилась школьнику Даниилу Галстяну: его проект предполагал "школу будущего", в которой "изюминкой" стало бы раздельное обучение мальчиков и девочек с возможностью их встречи в общей зоне. В какой-то момент Даниил начал рассказывать о поддержке родных и разволновался, сообщает РИА "Новости".

"Всё хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчёркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, всё хорошо", — сказал ему Путин.

Стародавние времена и день нынешний: совет от президента

Также президент отметил, что в РФ уже есть учебные заведения, в которых применяется описанная мальчиком схема раздельного обучения. Были они и ранее — но есть весьма интересное мнение специалистов.

"Еще в стародавние времена у нас были отдельные учебные заведения, но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, чтоб девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу… То, что ты предлагаешь, тоже возможно, ты не разделяешь мальчиков и девочек совсем, здесь девчонки и мальчишки у тебя встречаются в каких-то общих пространствах, но просто хотел бы обратить твоё внимание на мнение специалистов по этому вопросу, чтобы ты имел это в виду в будущем, когда будешь развивать свой проект", — сказал президент.

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