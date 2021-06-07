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Пушков высмеял Зеленского, который обиделся на Байдена

Политика

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал позицию администрации Джо Байдена по "Северному потоку-2". Украинский политик в интервью Axios заявил, что был удивлён, когда узнал об отказе США от санкций по газопроводу.

Пушков высмеял Зеленского, который обиделся на Байдена

Ещё больше разочаровало Зеленского то, что узнал он об этом из СМИ. По мнению украинского лидера, американцы должны были предупредить об отказе от санкций Украину.

"США могут его по необходимости использовать, а могут и проигнорировать. Особенно когда на кону куда более важные вещи или когда американские руководители просто не знают, как отвязаться от назойливых киевских политиков", — написал Пушков в адрес Зеленского в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Байден не захотел разговаривать с Зеленским перед женевской встречей с Владимиром Путиным.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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