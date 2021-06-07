Байден не захотел говорить с Зеленским перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден не будет разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским перед встречей с Владимиром Путиным. В американской администрации рассматривали возможность пригласить украинского лидера, но отказались от идеи, сообщает Axios.

Причиной такого шага Белого дома стало то, что Зеленский поменял руководство госкомпании "Нафтогаз". В США действия президента Украины восприняли как отказ от борьбы с коррупцией.

Зеленский недоволен Байденом

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Байденом перед женевским саммитом и донести позицию Украины по газопроводу "Северный поток-2". По его мнению, для организации переговоров нет препятствий.

Также президент Украины раскритиковал США за политику по отношению к России и отсутствие санкций по "Северному потоку-2".

"Я искренне полагал, что когда дело касалось "Северного потока-2", США оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены отказом от санкций", — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что узнал об отказе от санкций из СМИ, что его очень расстроило. Зеленский подчеркнул: "стратегические партнёры" не должны так поступать.

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