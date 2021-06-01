EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетологи назвали фрукты и ягоды для красоты и молодости кожи
Участник протестов в Минске попытался совершить суицид в зале суда
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых юных звёздочек интернета
В России боевые роботы готовятся к рывку в космос
Доктор Мясников: варикоз может спровоцировать инфаркт и инсульт
Дания отказалась впускать более 2 тысяч россиян на матч Евро-2020
Машная рассказала о вынужденном обмане в шоу Елены Малышевой
Канада проиграла Финляндии, но сохранила шансы на плей-офф чемпионата мира
Эксперт назвал опасность подпольных цехов по производству оружия

Жириновский потребовал закрыть URA.RU: ответ шеф-редактора

Политика

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что ресурс URA. RU неплохо было бы запретить, прокомментировал шеф-редактор Иван Некрасов. Он отметил: политик, видимо, просто-напросто пиарится, делая громкие заявления.

Владимир Жириновский
 

Жириновский: клевещут — значит, надо запрещать

Напомним вкратце о ходе событий: Жириновский оказался недоволен тем, что в URA. RU написали "клеветнические" материалы, касающиеся ЛДПР.

"Люди уже не знают, чему верить, чему нет. Ведь всё проплачено. Если мы смотрим URA. RU — постоянно клевещут на ЛДПР.

Редакцию пока не внесли в список запрещённых организаций, но мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности. Правительство правильно осаждает тех, кто клевещет на Родину.

Эти организации запрещены, и мы будем требовать запрета URA. RU, потому что там собрались только мародёры морального фронта", — заявил Жириновский.

Некрасов: причина претензий известна

ЛДПР
 

Некрасов, комментируя слова Жириновского, сообщил: претензии политика связаны с материалом о том, что одному из депутатов никак не удаётся покинуть партию. Как оказалось, Илья Лисняк дошёл в попытках покинуть ЛДПР до суда.

"Мы созвонились с руководством партии: претензии Жириновского связаны с сообщением о том, что депутату гордумы Перми Илье Лисняку не дают выйти из ЛДПР, чтобы он мог баллотироваться на выборы от другой партии.

Можете проверить: Лисняк до сих пор состоит в ЛДПР несмотря на то, что написал заявление 25 марта. Он добивается выхода из партии уже через суд", — отметил Некрасов.

Заключение: признательны за внимание, но…

"Мы признательны господину Жириновскому за внимание. Но редакции URA. RU больше не хотелось бы быть поводом для пиара политика, требующего не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психобследования владельцев собак, увеличить возраст детства до 30 лет и так далее", — прокомментировал Некрасов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жириновский раскритиковал портал Ura.ру за фейковые новости
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Сигнал для Москвы: Польша покупает турецкие ударные БПЛА
Лукашенко объявил о скором открытии авиасообщения с Крымом
Бывший глава Кургана пошел работать на завод
Диетологи назвали фрукты и ягоды для красоты и молодости кожи
Участник протестов в Минске попытался совершить суицид в зале суда
Жириновский потребовал закрыть URA.RU: ответ шеф-редактора
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых юных звёздочек интернета
В России боевые роботы готовятся к рывку в космос
Доктор Мясников: варикоз может спровоцировать инфаркт и инсульт
Дания отказалась впускать более 2 тысяч россиян на матч Евро-2020
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников