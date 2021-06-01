Жириновский потребовал закрыть URA.RU: ответ шеф-редактора

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что ресурс URA. RU неплохо было бы запретить, прокомментировал шеф-редактор Иван Некрасов. Он отметил: политик, видимо, просто-напросто пиарится, делая громкие заявления.

Жириновский: клевещут — значит, надо запрещать

Напомним вкратце о ходе событий: Жириновский оказался недоволен тем, что в URA. RU написали "клеветнические" материалы, касающиеся ЛДПР.

"Люди уже не знают, чему верить, чему нет. Ведь всё проплачено. Если мы смотрим URA. RU — постоянно клевещут на ЛДПР. Редакцию пока не внесли в список запрещённых организаций, но мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности. Правительство правильно осаждает тех, кто клевещет на Родину. Эти организации запрещены, и мы будем требовать запрета URA. RU, потому что там собрались только мародёры морального фронта", — заявил Жириновский.

Некрасов: причина претензий известна

Некрасов, комментируя слова Жириновского, сообщил: претензии политика связаны с материалом о том, что одному из депутатов никак не удаётся покинуть партию. Как оказалось, Илья Лисняк дошёл в попытках покинуть ЛДПР до суда.

"Мы созвонились с руководством партии: претензии Жириновского связаны с сообщением о том, что депутату гордумы Перми Илье Лисняку не дают выйти из ЛДПР, чтобы он мог баллотироваться на выборы от другой партии. Можете проверить: Лисняк до сих пор состоит в ЛДПР несмотря на то, что написал заявление 25 марта. Он добивается выхода из партии уже через суд", — отметил Некрасов.

Заключение: признательны за внимание, но…

"Мы признательны господину Жириновскому за внимание. Но редакции URA. RU больше не хотелось бы быть поводом для пиара политика, требующего не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психобследования владельцев собак, увеличить возраст детства до 30 лет и так далее", — прокомментировал Некрасов.

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