Приговор Навальному по делу о клевете признан законным

Судья Наталья Курышева огласила решение по апелляции на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ. Рассмотрение дела состоялось в Бабушкинском суде Москвы.

"Приговор мирового судьи участка N321 от 20 февраля 2021 года — оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Как сообщает "Интерфакс", адвокат Вадим Кобзев планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Приговор Навальному

Ранее Навальный был признан виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ за клевету в отношении ветерана ВОВ Игната Артёменко. В июне 2020 года блогер опубликовал в Сети ролик с участием ветерана, который поддержал голосование за поправки в Конституцию РФ. Комментарий Навального к ролику был признан содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию.