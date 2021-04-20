Визит кораблей британского флота в Чёрное море — не что иное, как попытка нарастить давление на Россию и дать Москве что-то "понять". Об этом для РИА "Новости" сообщил источник в МИД РФ.
Напомним, что согласно материалам Times, уже в мае ожидается визит в Чёрное море сразу нескольких военных кораблей флота Великобритании. Планируется, что регион посетят эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Причина визита — "знак солидарности" с Украиной по ситуации в районе границы с Россией.
"Всё, что делается вокруг захода кораблей в Чёрное море, делается с одной целью — наращивать давление на нашу страну для того, чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то "поняли" и вели себя так, как они от нас ожидают, в чем-то податливости больше проявили.
Вероятно, считают возможным, чтобы мы чего-то испугались. На это всё нацелено.
Рассчитываем на здравый смысл тех, от кого зависит соблюдение конвенции Монтрё", — уточнил источник.
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