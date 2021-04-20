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Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину

Мир

Российские газопроводы — причина, по которой Украина сдаёт свои позиции в нынешних геополитических "играх". Дело в том, что Москва желает вывести Киев из большой геополитики.

Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину

Комментарий касательно текущей ситуации с газопроводами предоставил первый вице-президент украинской Торгово-промышленной палаты (ТППУ) Михаил Непран. Он уверен, что действия России заставляют Украину откатываться к уровню "аграрной провинции".

"Фактически россияне создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры", — сообщил Непран в блоге на портале "Обозреватель".

Конечно же, не обошёл Непран стороной и "СП-2": завершению проекта, по его мнению, стоит помешать. Потому что иначе Украина станет менее интересна ЕС, а это лишит Киев шансов и возможностей влиять на мировую геополитику.

"Лишь для того, чтобы не потерять систему как таковую. Чтобы не потерять едва ли не последний наш рычаг влияния на мировую геополитику", — объяснил первый вице-президент организации.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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