Новый законопроект: за "плохие" услуги ЖКХ хотят серьёзно штрафовать

Недобросовестные организации, предоставляющие коммунальные услуги ненадлежащего качества или не в полном объёме, в скором времени могут начать получать солидные штрафы. Представители "Единой России" внесли в ГД законопроект, который позволит ужесточить "ответственность за безответственность". Документ уже представлен в электронной базе.

Напомним, как обстоят дела сейчас: если организация не соблюдает нормативы или режим обеспечения населения коммунальными услугами, её могут оштрафовать. Штрафы, как оказалось, не меняли с 2007 года — они составляют:

до 1 000 рублей, если нарушитель — должностное лицо;

до 10 000 рублей, если нарушитель — юридическое лицо.

Соответственно, многим организациям на данный момент проще заплатить данный (весьма скромный) штраф и продолжить работать спустя рукава. Чтобы такого не было, и нужен новый законопроект.

"[Невысокие штрафы позволяют РСО] использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг, как инструмент взыскания задолженностей", — также напоминают авторы законопроекта.

Новые штрафы станут для недобросовестных "бизнесменов" намного ощутимее, причём введены они будут с учётом новой, двухступенчатой системы.

"При первом нарушении предусмотреть наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", — указано в документе.

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