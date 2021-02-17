Депутаты Мосгордумы о восстановлении памятника Дзержинскому

Продолжаются дискуссии относительно восстановления памятника Ф. Э.Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. "Правда.Ру" поинтересовалась мнением депутатов Мосгордумы по этому поводу.

Депутат Виктор Максимов (КПРФ) восстановление памятника поддержал.

"Я отношусь положительно: вернуть нужно, восстановить историческую справедливость, не заниматься фальсификацией истории и воевать с собственной историей", — сказал депутат.

При этом Виктор Максимов полагает, что вопрос о возвращении памятника должен быть решен на референдуме.

Его коллега Магомет Яндиев ("Справедливая Россия") полагает, что первым делом нужно оценить вклад Дзержинского в историю страны.

"Второй аспект — это то, что место, где стоял памятник, одно из суперключевых в стране. И принимать решение только из-за того, что только он хороший или плохой, или сделал больше хорошего или сделал больше плохого — так, к сожалению, не пройдет. Тут нужно еще принимать во внимание значимость, тот образ, который будет формироваться на этом месте: какой это будет образ, как он соотносится с будущим страны", — считает Яндиев.

"Поэтому чисто эмоционально 20-30 лет назад, когда памятник снесли, я это воспринял абсолютно на ура. Это было. Но сейчас, когда прошло 30 лет, его там нет, сносить памятники или ставить новые памятники — уже хочется осторожничать, резких движений делать не охота", — сказал депутат.

По его мнению, идея восстановить памятник спустя столько времени равнозначно тому, что поставить памятник на этом месте "с нуля".

"А если он там появится, он будет нести в себе чудовищно большой смысловой подтекст. Фактически это будет некое лицо, второе лицо страны в целом, даже не города. Поэтому тут надо долго обсуждать", — отметил Магомет Яндиев.