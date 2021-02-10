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Российские удобрения взволновали Минторг США: введены новые пошлины

Политика

Новый "сюрприз" приготовили в США для России. Как оказалось, Министерство торговли США решило удивить российских производителей удобрений новыми пошлинами на ввоз продукции. Данные приводит портал Администрации международной торговли США (ITA).

Российские удобрения взволновали Минторг США: введены новые пошлины

Речь идёт о так называемой компенсационной пошлине. Данная пошлина взимается вне зависимости от размера ввозной пошлины и считается "рычагом" для защиты внутренних производителей от иностранных конкурентов.

По мнению американского Министерства торговли, российские поставщики в лице компаний "Апатит" и "Фосфорит" получали помощь от государства, которая позволила им выставить более низкие цены и тем самым получить преимущество на американском рынке. Сведения об этом в ведомство предоставила американская компания Mosaic (также производящая удобрения).

Теперь в "Апатите" обязаны будут платить компенсационную пошлину в 9,19%, а в "Фосфорите" — в размере 47,05%. Для всех остальных российских производителей пошлина пока составит 17,2%.

Также "за компанию" с российскими пострадали и марокканские производители — для них пошлину установили на отметке в 19,97%.

 

Автор: Константин Шапров
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