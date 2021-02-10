Российские удобрения взволновали Минторг США: введены новые пошлины

Новый "сюрприз" приготовили в США для России. Как оказалось, Министерство торговли США решило удивить российских производителей удобрений новыми пошлинами на ввоз продукции. Данные приводит портал Администрации международной торговли США (ITA).

Речь идёт о так называемой компенсационной пошлине. Данная пошлина взимается вне зависимости от размера ввозной пошлины и считается "рычагом" для защиты внутренних производителей от иностранных конкурентов.

По мнению американского Министерства торговли, российские поставщики в лице компаний "Апатит" и "Фосфорит" получали помощь от государства, которая позволила им выставить более низкие цены и тем самым получить преимущество на американском рынке. Сведения об этом в ведомство предоставила американская компания Mosaic (также производящая удобрения).

Теперь в "Апатите" обязаны будут платить компенсационную пошлину в 9,19%, а в "Фосфорите" — в размере 47,05%. Для всех остальных российских производителей пошлина пока составит 17,2%.

Также "за компанию" с российскими пострадали и марокканские производители — для них пошлину установили на отметке в 19,97%.