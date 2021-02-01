Зампред Совбеза РФ обрисовал будущее образования: "удалёнка" останется

Своим видением будущего российского образования поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик уверен: несмотря на постепенные снятия ограничений, "удалёнка" останется актуальной.

Рассказывая об образовании, Медведев уточнил для СМИ: будущее заключается в сочетании удалённой и очной форм обучения.

"Да, конечно, нужно всё-таки вернуть возможность очного образования и в школе, и в университетах, но удалённое образование отчасти сохранится, поскольку это удобно", — рассказал Медведев.

Конечно, у "удалёнки" есть очевидные минусы: не все вещи можно объяснить через экран. Но есть и плюсы: можно, например, привлекать иностранных профессоров, которым удалённый режим будет удобен.