Байден пришёл, Навальный прилетел, Прилепин пролетел

В США Трамп признал поражение, Байден инаугурировался.
В России гринмейлер Навальный то ли был депортирован, то ли сам вернулся из Германии и был ожидаемо арестован, как и предупреждали правоохранительные органы.
Захара Прилепина с высокой долей вероятности мы увидим в будущей Госдуме, а вот партия его, едва родившись в результате искусственного кремлёвского оплодотворения, приказала долго жить.
О главных событиях недели рассказывает Дарья Митина.
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Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.