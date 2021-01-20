Вице-премьер РФ уверена в стабилизации цен на масло и сахар

Промежуточные итоги работы по регулированию и стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло подвели в правительстве. Как оказалось, все участники соглашения добросовестно его выполняют.

Напомним, что ранее власти пошли на серьёзный шаг: выпустили документ, сдерживающий цены на следующих отметках:

масло подсолнечное: 95 рублей в опт и 110 рублей в розницу;

сахар: 36 рублей в опт и 46 рублей в розницу.

Данными о "ценовой заморозке" поделилась заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко для канала "НТВ". Она отметила, что соглашения останутся в силе до апреля.

"На сегодняшний день больше семи тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома. На сегодняшний день могу сказать, что все участники данных соглашений соглашения соблюдают", — рассказала Абрамченко.

Конечно же, нарушения отслеживают представители ФАС, которые "оперативно реагируют" на поступающие сведения. Кроме того, не стоит забывать и о мерах поддержки для производителей, дополнила Абрамченко.