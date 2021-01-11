По итогам истории с блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter властям России стоит сделать ряд выводов. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Напомним, что ранее Twitter-аккаунт Дональда Трампа был закрыт (по заверениям службы поддержки Twitter, без права восстановления). Пользователи по всему миру удивились ситуации: человек, который имеет доступ к кодам запуска ядерного оружия, не может зайти в социальную сеть.
В рамках своего Telegram Пушков рассказал, что ситуация ясно показала, какова будет последовательность действий "хозяев" социальных сетей в дальнейшем.
"Из блокировки Трампа и альтернативных площадок (типа Раrler и др.) американскими сетевыми гигантами будем делать серьёзные выводы.
Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США.
Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны", — высказался Пушков.
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