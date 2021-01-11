"Будем делать серьёзные выводы": Пушков - о блокировке Трампа в Twitter

По итогам истории с блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter властям России стоит сделать ряд выводов. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Напомним, что ранее Twitter-аккаунт Дональда Трампа был закрыт (по заверениям службы поддержки Twitter, без права восстановления). Пользователи по всему миру удивились ситуации: человек, который имеет доступ к кодам запуска ядерного оружия, не может зайти в социальную сеть.

В рамках своего Telegram Пушков рассказал, что ситуация ясно показала, какова будет последовательность действий "хозяев" социальных сетей в дальнейшем.