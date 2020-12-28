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Что происходит с качеством "удалённого высшего"? Рассказывает эксперт

Политика

Проблемы с дистанционным обучением, на которые ранее жаловались жители России, официально "докатились" до чиновников. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил: качество удалённого обучения на самом деле просело.

Что происходит с качеством "удалённого высшего"? Рассказывает эксперт

Рассказывая о ситуации с новым подходом к образованию, чиновник отметил: да, качество образования упало, в том числе из-за формата, но переводить учащихся на "удалёнку" — необходимость.

Многие студенты наверняка захотят вернуть хотя бы часть денег за такое "обучение". Будут ли как-то законодательно регулировать вопрос оплаты? Рассказывает Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы.

Только на сайте "Правда. Ру".

Информационно-образовательная среда: успели не все

Эксперт подчёркивает: плата за обучение при использовании электронного обучения и дистанционных технологий (именно так трактует вопрос закон) не регулируется никак.

Первое: если ВУЗ вводит электронное обучение в полном объёме или реализует образовательные программы исключительно с применением электронного обучения, он должен создать соответствующую информационно-образовательную среду.

"В условиях пандемии, как мы понимаем, ВУЗ-ы в срочном порядке были переведены на дистанционные технологии без создания соответствующей информационно-образовательной среды соответствующего контента.

В этом смысле качество такого дистанционного образования действительно ниже, чем образования вживую, аудиторного, скажем так", — уточняет Смолин.

"Преподаватели меньше работать не стали"

Второе: преподаватели, справедливо замечает эксперт, меньше работать не стали. Количество лекций при дистанционных технологиях не изменилось. Более того: если бы вводилось настоящее электронное обучение, затраты труда преподавателей на этапе его введения резко бы выросли.

"Есть подсчёты Санкт-Петербургского университета ИТМО, которые гласят: на подготовку часовой лекции в электронном виде нужно минимум 25 часов работы преподавателя", — приводит цифры Смолин.

Эксперт дополняет, что тоже участвовал в подготовке таких лекций. Для того, чтобы сделать настоящую электронную лекцию, нужно не просто подготовить и "сконцентрировать" материал, но и оформить его — в том числе в виде презентации. Подготовка требует работы не только преподавателя, но и его помощников.

"Другое дело, что большинство преподавателей просто-напросто выходили в Zoom и читали обычные лекции, как в аудитории.

При этом возможности общения со студентами были затруднены и качество такого образования действительно падает", — уточняет Смолин.

Так что правильным вариантом было бы включение высшего образования в число отраслей, пострадавших от пандемии (оно действительно пострадало) и, соответственно, компенсация ВУЗ-ам возможного снижения цены электронного обучения, резюмирует эксперт.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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