Посол РФ в США: "антироссийский запал" Вашингтона выйдет ему боком

Новые санкции, которые решили применить против России в Штатах, лишь мешают конструктивной работе. Их авторы забыли, что помимо политики в мире есть, например, бизнес, и продолжили работу вразрез с международным правом.

Напомним, что очередной "санкционной сетью" оказались "накрыты" такие российские компании, как "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", Казанский вертолетный завод и другие. Всего в "пакет" поместилась 41 компания.

Комментируя санкции, посол России в США Анатолий Антонов отметил: Штаты решили забыть даже об интересах своих бизнесменов. Более того: решение вполне можно считать деструктивным, потому что оно "аукнется" и в перспективе.