Новые санкции, которые решили применить против России в Штатах, лишь мешают конструктивной работе. Их авторы забыли, что помимо политики в мире есть, например, бизнес, и продолжили работу вразрез с международным правом.
Напомним, что очередной "санкционной сетью" оказались "накрыты" такие российские компании, как "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", Казанский вертолетный завод и другие. Всего в "пакет" поместилась 41 компания.
Комментируя санкции, посол России в США Анатолий Антонов отметил: Штаты решили забыть даже об интересах своих бизнесменов. Более того: решение вполне можно считать деструктивным, потому что оно "аукнется" и в перспективе.
"Необходимо отметить, что в антироссийском запале в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах.
Подобные шаги ввергают наши отношения в ещё больший кризис. Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения.
Пока такого стремления мы не видим", — высказался Антонов через Facebook.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.