Николай Стариков: России нельзя ссориться с Россией

Как России надо противодействовать попыткам дестабилизации? Почему "Северный поток-2" стал для Европы тестом на суверенитет? Что делать, если окажется, что Старый свет уже недееспособен? Каковы цели партии "За правду"? Обо всем этом и многом другом ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков.

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Николай Стариков: России надо быть злее

— Николай Викторович, лидер партии "За правду" Захар Прилепин категоричен в отношении зарубежных партнеров. Недавно он написал, что Нехта активизировалась в России, но здесь — не Белоруссия, мы быстро с этим справимся. Как вы считаете, у нас во время выборов не будет так, как в Белоруссии?

— У нас будут пытаться сделать так, как в Белоруссии. Но ведь в Белоруссии-то на самом деле цели государственного переворота не достигнуты. Экономику, конечно, подорвали, несколько человек погибло, развесили нацистскую символику по городам Белоруссии. На разве такая была цель? Нет, конечно.

Так что в Белоруссии ничего не получилось, хотя ничего приятного мы там не наблюдали. Попытки устроить беспорядки у нас тоже будут, но только с более плачевным для антигосударственных сил концом.

Пойти "За правду"

Проход фракции партии "За правду" в Государственную Думу станет сильнейшим противоядием против попыток раскачки ситуации. Когда придут новые политические силы в парламенте, как после этого можно выходить на улицы и кричать о нечестности выборов или еще о чем-то.

Другие лица, другие идеи, но очередное поколение политических сил и политических лидеров, которые будут жестче, в том числе в международных вопросах. Да, более жестких, но ведь наши западные партнеры сами напросились.

Они живут в какой-то странной иллюзии, что, если хамить, плевать на Россию, разрывать контракты, топать ногами и кричать, то Россия всегда будет мягка по отношению к ним. Да ничего подобного!

Будем злее — сами напросились

Просто следующее поколение российских политиков будет куда более жестким и, возможно, ребята уже очень пожалеют о тех славных добрых временах, когда Россия только выражала озабоченность. Ну, как говорится, извините.

Они сами подталкивают Россию к более жесткой внешней политике, да и внутренней, собственно говоря, тоже. По их мнению, использовать провокационные ресурсы, находящиеся за рубежом, это, видимо, ни разу не вмешательство.

В Польше сидят мальчики с девочками, просто пишут посты, просто через дипломатические каналы получают ролики, когда отключён интернет в Белоруссии. Ребята, ну мы же взрослые люди, это — вмешательство самое что ни на есть настоящее.

Стоит только спросить, почему Белоруссия не разорвала до сих пор дипломатических отношений с Польшей. А то, что у них не получится в России сделать так, как они пытаются делать сегодня в Белоруссии, Захар Прилепин об этом совершенно правильно сказал.

— Владимир Владимирович какие-то шаги в этом направлении все-таки уже предпринял, в частности соросовские и подобные организации из нашего пространства удалены или маркированы. Теперь дело дошло и до физических лиц.

Но несмотря на необходимую жесткость, вы считаете, что не надо сразу отвечать по-полной, а проводить продуманную политику в отношении Германии и всей Европы, потому что мечта англосаксов — стравить нас, и этим решить свои проблемы, поэтому с Европой нам нельзя ссориться.

Значит, надо достраивать "Северный поток-2" и пытаться сохранять хорошие отношения, даже несмотря на воинственные и недружественные, но на самом деле — просто карьеристские заявления вроде недавнего высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, так?

— Заявления дамы со сложно-выговариваемой фамилией, конечно, конъюнктурное, карьеристское, направленное на то, чтобы его правильно прочитали американские политики и назначили канцлером.

Я не считаю, что России нельзя ссориться с Европой, я считаю, что России нельзя ссориться с Россией — нужно проводить политику в своих интересах.

Но там осталось проложить всего несколько десятков километров газовой трубы, которая сделает Европу зависимой от России. Спросим себя: надо их достроить или нет?

Очевидно, что надо, и не только с экономической точки зрения, но и для того, чтобы американские элиты получили другой сигнал, что вообще-то Германия может где-то и брыкнуть, хвостом вильнуть и так далее.

Бояться ссориться с ними не надо, просто нужно всегда отстаивать свои собственные интересы. Но, если они не готовы их отстаивать, мы же не можем в одиночку, несмотря на сопротивление всей Европы, тянуть туда газовую трубу.

Европа — тест на суверенитет

Не надо питать иллюзий относительно западного истеблишмента. Ситуация вокруг "Северного потока-2" стала тестом на суверенитет для Германии, а следом — и всего Евросоюза.

Если Германия провалит этот тест, то крупному международному бизнесу станет понятно, что просто не с кем разговаривать в Берлине и во всей Европе разговаривать с кем-то бессмысленно.

Им сначала нужно получать в Вашингтоне ярлык на княжение и с этой бумажкой вступать в должности, приезжать на переговоры и так далее. Так что это тест — не просто на нашу дружбу с Европой, а на Европу самостоятельную, имеющую какое-то своё будущее.

Если они не хотят или не могут этого, значит, мы с вами просто должны жить в понимании того, что мы должны сделать свой проект без колониальной Европы. Потому что никакой объединенной Европы от Лиссабона до Владивостока быть не может, потому что Европы не существует, а Россия как международный игрок сегодня существует.

Да, мы ещё слабы в экономическом отношении. Сейчас мы сильны только в военном отношении. Мы стали серьезным игроком на геополитическом поле и даже можем хорошо играть, но правила там постоянно меняются, их часто нарушают или просто отменяют. Надо научиться действовать в таких условиях.