Продолжаются "сражения" рестораторов с властями Санкт-Петербурга: к попыткам "усмирения" владельцев подключились сотрудники СК и Росгвардии.
Кратко про обстановку на "ресторанном фронте" города на Неве: ранее власти объявили, что рестораны города не смогут работать с 30 декабря по 3 января, а также ввели ряд других ограничений. В числе прочих оказался запрет на работу с 23 до 6 часов.
Владельцы более 100 заведений оказались не согласны и решили работать "в обход" ограничений, чтобы спасти свой бизнес.
Власти сделали ответный ход: в городе начались массовые ночные рейды с участием полиции, сотрудников СК, Роспотребнадзора и Росгвардии.
Однако представители некоторых заведений, как передают местные СМИ, ставят на улице "сигнальщиков", которые оперативно уведомляют посетителей о скором прибытии проверяющих. Тогда ресторан быстро "закрывают": гасят свет, блокируют двери и опускают жалюзи.
"Во время рейда ночь с восьмого на девятое декабря в трёх предприятиях общественного питания на территории Центрального района выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений", — рассказали в ГСУ СКР города.
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