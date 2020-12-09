"Ресторанный фронт Петербурга": в дело вступили СК и Росгвардия

Продолжаются "сражения" рестораторов с властями Санкт-Петербурга: к попыткам "усмирения" владельцев подключились сотрудники СК и Росгвардии.

Кратко про обстановку на "ресторанном фронте" города на Неве: ранее власти объявили, что рестораны города не смогут работать с 30 декабря по 3 января, а также ввели ряд других ограничений. В числе прочих оказался запрет на работу с 23 до 6 часов.

Владельцы более 100 заведений оказались не согласны и решили работать "в обход" ограничений, чтобы спасти свой бизнес.

Власти сделали ответный ход: в городе начались массовые ночные рейды с участием полиции, сотрудников СК, Роспотребнадзора и Росгвардии.

Однако представители некоторых заведений, как передают местные СМИ, ставят на улице "сигнальщиков", которые оперативно уведомляют посетителей о скором прибытии проверяющих. Тогда ресторан быстро "закрывают": гасят свет, блокируют двери и опускают жалюзи.