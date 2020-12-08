Демарш рестораторов Санкт-Петербурга, которые встали перед сложным выбором, прокомментировал бизнес-омбудсмен России Борис Титов. По мнению эксперта, город оказался на "стыке" — однако перекладывать вину только на рестораторов не стоит.
Напомним суть ситуации: в Санкт-Петербурге решили с 30 декабря по 3 января закрыть кафе и рестораны для борьбы с коронавирусом.
Ещё не отошедшие от "первой волны" коронавируса владельцы посчитали бухгалтерию и оказались перед выбором: или закрываться, или идти против властей. В итоге представители более 100 заведений решили выбрать второй вариант.
"Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения.
Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут.
Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед "экономической смертью" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", — уверен Титов.
Вице-губернатор города Евгений Елин между тем позиций сдавать не намерен: надзорные органы уже наготове и будут штрафовать, а то и вовсе закрывать "неподчинившихся".
"Власть Санкт-Петербурга может, конечно, ускорить гибель ресторанного бизнеса мерами административного контроля.
А может пойти на компромисс и оставить людям рабочие места и источник средств к существованию.
Напоминаю, что мы предложили создать совместную группу для обсуждения этого вопроса. Ответа пока не последовало", — резюмировал Титов.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.