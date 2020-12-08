"Питер на стыке": демарш рестораторов продолжается

Демарш рестораторов Санкт-Петербурга, которые встали перед сложным выбором, прокомментировал бизнес-омбудсмен России Борис Титов. По мнению эксперта, город оказался на "стыке" — однако перекладывать вину только на рестораторов не стоит.

Напомним суть ситуации: в Санкт-Петербурге решили с 30 декабря по 3 января закрыть кафе и рестораны для борьбы с коронавирусом.

Ещё не отошедшие от "первой волны" коронавируса владельцы посчитали бухгалтерию и оказались перед выбором: или закрываться, или идти против властей. В итоге представители более 100 заведений решили выбрать второй вариант.

"Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед "экономической смертью" им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться", — уверен Титов.

Вице-губернатор города Евгений Елин между тем позиций сдавать не намерен: надзорные органы уже наготове и будут штрафовать, а то и вовсе закрывать "неподчинившихся".