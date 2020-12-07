Рогозин предложил россиянам спроектировать орбитальную станцию

Идеи о новой космической станции, которая придёт на смену МКС, начинает потихоньку развиваться. Из "Роскосмоса" россиянам шлют предложение: нужно придумать дизайн и функционал новинки.

О возможности поучаствовать в проектировании новой станции написал в своём профиле Facebookгенеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что новая станция будет сочетать множество функций и на ней будет возможно постоянное проживание.

"Хотел бы провести с вашей помощью "общественно-экспертный научно-технический совет". Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении её орбиты", — написал Рогозин.

По мнению Рогозина, для МКС уже начался "обратный отсчёт": станция проведёт на орбите не больше 10 лет.

Напомним, что ранее "Роскосмос" оказался под огнём критики президента: оказалось, что госкорпорации не успела освоить выделенный бюджет, и деньги "зависли" на счетах.