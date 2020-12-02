В Японии остались недовольны появлением на Курилах С-300

Недовольны остались во властных кругах Японии решением России разметить комплексы С-300В4 на островах Курильской гряды. Данные об этом приводит канал NHK.

Традиционно, отметили в NHK, японская сторона склонна думать о южных Курилах как о своей территории, так что причины протеста понятны.

"Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях. Они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям", — уточняют журналисты.

Комплексы С-300В4 предназначены для противовоздушной обороны, в частности, они помогают прикрывать стратегически важные объекты.

Напомним, что ранее даже в США отметили: новая власть в лице Ёсихидэ Суги будет работать по "новому курсу", и отношения Москвы и Токио станут прохладнее. Ситуацию прокомментировал сенатор Константин Косачёв.