На высказывания командующего американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера, отреагировали в России. Ответить Шнайдеру решил сенатор Константин Косачёв.
Напомним суть заявления Шнайдера: приход к власти Ёсихидэ Суги, по его мнению, позволяет говорить о "новом курсе Токио" в плане работы с Россией.
Американский специалист уверен: из-за "повышенной российской активности" в районе японской границы в Токио станут более "прохладно" общаться с Москвой.
"Бесцеремонность американских военных на Окинаве давно уже стала притчей во языцех и раздражителем в двусторонних отношениях.
Подозреваю, что нынешняя бесцеремонность генерала Шнайдера в этом смысле мало что изменит — терпели и не такое. А жаль.
Очень хотелось бы, чтобы динамику отношений между Россией и Японией определяли в Москве и в Токио, без вмешательства из Вашингтона", — написал Косачёв в своём профиле Facebook.
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