"Терпели и не такое": Косачёв ответил американскому генералу

На высказывания командующего американскими войсками, дислоцированными в Японии, генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера, отреагировали в России. Ответить Шнайдеру решил сенатор Константин Косачёв.

Напомним суть заявления Шнайдера: приход к власти Ёсихидэ Суги, по его мнению, позволяет говорить о "новом курсе Токио" в плане работы с Россией.

Американский специалист уверен: из-за "повышенной российской активности" в районе японской границы в Токио станут более "прохладно" общаться с Москвой.