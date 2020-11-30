Год тишины: правительство снова поможет бизнесу

Хорошие новости для владельцев и сотрудников малых и средних компаний: правительство продлило мораторий на проверки. Об этом 30 ноября рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что ранее с предложением пока оставить бизнес в покое выступил Владимир Путин. По мнению президента, мораторий на проверки поможет снизить как налоговую, так и административную нагрузку.

"По поручению президента правительство продлеваем мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года", — сообщил Мишустин.

Ранее в поддержку предпринимателей и населения высказался также глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.