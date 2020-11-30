Хорошие новости для владельцев и сотрудников малых и средних компаний: правительство продлило мораторий на проверки. Об этом 30 ноября рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, что ранее с предложением пока оставить бизнес в покое выступил Владимир Путин. По мнению президента, мораторий на проверки поможет снизить как налоговую, так и административную нагрузку.
"По поручению президента правительство продлеваем мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года", — сообщил Мишустин.
Ранее в поддержку предпринимателей и населения высказался также глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.
"Правительство предприняло серьёзные меры для поддержки населения и бизнеса, выделили 3,3 триллиона. Более 70% граждан отмечали, что это стало значимой поддержкой для их семей.
Это весомо. Учитывая серьёзность ситуации, поддержку надо продолжать и усиливать", — отметил Кудрин в своём профиле Twitter.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.